بالفيديو.. معتمد أمدرمان: توقعت احتراق سوق أم درمان ونبهت التجار أنو ممكن يحصل حريق أو كارثة

كشف معتمد مدينة أم درمان الفريق أحمد أب شنب عن توقعه لحدوث حريق أو كارثة بسوق أم درمان احد أشهر الأسواق بالسودان.

وقال أب شنب في حديثه للأستاذ الطاهر حسن التوم عبر برنامج حال البلد الذي يذاع على قناة سودانية 24 عن الحريق الذي تعرض له السوق صباح السبت: (مجرد ما استلمت كمعتمد لمدينة أم درمان في اليوم التالي سجلت زيارة لسوق أم درمان وأجتمعت بالتجار والغرفة التجارية والوحدة الإدارية الموجودة).

وأضاف : (نبهت التجار لإمكانية حدوث حريق أو كارثة وفي حال حدوث حريق فإن “العجلة” لا يمكنها الدخول ناهيك عن عربة مطافي, وأعطيتهم تعليمات بفتح وتوسيع الشوارع).

وتابع حديثه قائلاً: (بعض الناس استجابوا لتوجيهاتي ولكن قدر الله كان أسرع وحدثت التوقعات التي ذكرناها لهم وإن شاء الله الناس تستفيد من ما حدث في مقبل الأيام).

ويشير بحسب موقع النيلين إلى أن الحريق التهم أجزاء واسعة من مربع 3 بالسوق، وأن قوات الدفاع المدني استخدمت 10 عربات كبيرة، وأنه تم تأمين السوق بـ4 فصائل من قوات الشرطة، لافتاً إلى أن هناك معوقات تعترض أداء الدفاع المدني بسوق أمدرمان، حال حدوث مثل تلك الحرائق.

وكان الحريق قد قضى على عدد من المحال التجارية بالسوق، خاصة محال العطور والكريمات وسوق العدة والجزارة، وخلف الحريق خسائر فادحة فاقت الـ10 مليارات جنيه، بحسب تقديرات أولية، دون خسائر في الأرواح.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)