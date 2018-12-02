واشنطن تدرس طرق دعم الأجهزة الأمنيّة الفلسطينية

الخليج 365 | فريق التحرير

أفاد موقع واللا العبرية الإخباري أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تبذل جهودًا لتعديل قانون الوقف الكلي لتحويل الأموال للسلطة الفلسطينية، لأن ذلك سيؤدي لخفض التنسيق الأمني الفلسطيني مع "إسرائيل" ويضع عقبات أمام خطة السلام الأميركية، على حد تعبير الموقع.

وطبقًا للموقع الإلكتروني العبري فإن المنسّق الأمني الأميركي اريك وندت الذي يشرف على التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية سيبعث خلال الأيام المقبلة رسالة إلى الكونغرس الأمريكي لحث المشرّعين الأمريكيين على تعديل القانون.

وأشار الموقع إلى أنّ وزارة الخارجية الأمريكية رفضت التعقيب على محاولات إجراء تعديلات تشريعية، مشيرة الى أنها على علم بالمشكلة، وجاء في بيان لها: "نحن ندرس التأثير المحتمل للقانون. ولم تطرأ أي تغييرات على المساعدات الأمنية الأمريكية للسلطة الفلسطينية".

وقامت إدارة ترامب بتحويل مساعدات مالية للأجهزة الأمنية الفلسطينية بقيمة 36 مليون دولار نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي بعد أن قلصت منذ 10 أشهر، برامج مساعدات بملايين الدولارات تشمل ما كان يُقدّم لمستشفيات في القدس، ومساعدات مالية لإنشاء بنى تحتية في الضفة الغربية وقطاع غزة.