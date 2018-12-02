كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متظاهرون يقتحمون مقر المجلس الرئاسي بليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اقتحم عدد من المتظاهرين الليبيين، اليوم الأحد، مقر المجلس الرئاسي بطرابلس، حسبما ذكرت وكالة الأناضول، في خبر عاجل لها.
وأكدت مصادر، أن المظاهرات في ليبيا تقودها مجموعتان تطالب واحدة بحقوق القتلى والجرحى، والأخرى برواتب العاملين ببعض الشركات الحكومية المتعثرة.
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