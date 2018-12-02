كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفارة الروسية في واشنطن تنكس أعلامها حدادا على رحيل بوش الأب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نكّست السفارة الروسية في الولايات المتحدة العلم المرفوع فوق مقرها بواشنطن، حدادا على رحيل الرئيس الأمريكي الحادي والأربعين جورج بوش الأب، حسبما أعلنت في حسابها بموقع تويتر اليوم.

وقالت السفارة في بيان توضيح أسباب تنكيس العلم فوق مقرها: "جورج بوش الأب كان سياسيا بارزا وكرس حياته كلها لخدمة بلاده كجندي خلال الحرب العالمية الثانية، وكمسؤول على مستوى عال في وقت السلم".

وتوفي جورج بوش الأب يوم الجمعة (في ليلة السبت بتوقيت موسكو) في هيوستن عن عمر تجاوز الـ 94 عاما.

وشغل بوش الأب منصب رئيس الدولة من 1989 إلى 1993. تميزت سياسته الدولية بالعمليات العسكرية في بنما، والفلبين، والخليج العربي. كما شغل قبل ذلك منصب المدير الحادي عشر للاستخبارات المركزية الأمريكية (1976-1977) ونائب رئيس الولايات المتحدة في الفترة (1981-1989).