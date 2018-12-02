كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد السبت الأسود.. ماكرون يتفقد مواقع العنف والشرطة في باريس (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الساعة الحادية عشرة صباحًا إلى قوس النصر في باريس، بعد ساعات من انتهاء أعمال العنف التي وقعت أمس السبت من قبل مثيري الشغب خلال اليوم الثالث من تعبئة حركة "السترات الصفراء".

وخلال هذه الزيارة المفاجئة التي لم تكن مدرجة على جدول أعماله، وصل الرئيس ماكرون إلى قبر الجندي المجهول بمرافقة وزير الداخلية كريستوف كاستانير ووزير الدولة لدى وزارة الداخلية لوران نونيز.

ودخل ماكرون بعد ذلك إلى النصب التذكاري الملطخ بعبارات مثل "السترات الصفراء ستنتصر" و"اليمين المتطرف سيخسر"، كما تفقد الأضرار الناجمة عن البلطجية.

واجتمع ماكرون لمدة ثلاثين دقيقة مع قوات الشرطة في شارع كليبر، أحد الشوارع الشهيرة في غرب العاصمة باريس. وهتف متظاهرون من "السترات الصفراء" كانوا متواجدين في ذلك الوقت: "ماكرون ارحل".

وعقب الانتهاء من جولته، توجه الرئيس ماكرون إلى قصر الإليزيه، حيث دعا إلى اجتماع أزمة بحضور رئيس الوزراء ووزير الداخلية بصفة خاصة.