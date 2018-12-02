كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف العربي يرصد سقوط صاروخ في البحر أطلقه الحوثيون في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رصدت دفاعات التحالف العربي، اليوم الأحد، سقوط صاروخ في البحر أطلقه الانقلابيون الحوثيون، كان يستهدف إحدى قرى الدريهمي في الحديدة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.
وأشارت مصادر إلى أن استهداف ميليشيا الحوثى الإجرامية للمنشآت المدنية بالصواريخ البالستية، يؤكد استمرار الدعم الإيرانى للميليشيات وتهريب الأسلحة لها، بالمخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 2216 الذى ينص على حظر توريد الأسلحة للميليشيات، وهو ما يؤكد للمجتمع الدولى الانتهاكات الإيرانية فى اليمن، بما يهدد الأمن والاستقرار فى المنطقة.
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