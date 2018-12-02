كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اندلاع مواجهات خلال مسيرة لدعم القدس في نابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلعت مواجهات، اليوم الأحد، بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مسيرة لدعم القدس في مدينة نابلس.

وقال الناطق الرسمي باسم الهلال الأحمر الفلسطيني بنابلس، أحمد جبريل، إن 5 فلسطينيين أصيبوا بجروح، 4 منهم بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، فيما أصيب شاب آخر برصاص مطاطي.

وكان العشرات من سكان محافظة نابلس، نظموا وقفة تضامنية على دوار الشهداء وسط المدينة، نصرة للقدس وتنديداً بجرائم الاحتلال، بدعوة من حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وفصائل منظمة التحرير.

ورفع المشاركون في الوقفة الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات تستنكر استهداف الاحتلال للقدس وأبنائها، وتؤكد تمسك الفلسطينيين بالقدس عاصمة لدولتهم.