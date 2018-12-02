كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين وأردوغان يتفقان على خطوات إضافية لإنشاء منطقة منزوعة السلاح بإدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الأحد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان أكدا الاتفاق حول إدلب واتفقا على خطوات أخرى تهدف إلى إقامة منطقة منزوعة السلاح هناك خلال اجتماعهما على هامش قمة مجموعة العشرين.

وقال لافروف لمحطة "روسيا 1": " لاحظنا أنه على الرغم من التصرفات النشطة والمتسقة لزملائنا الأتراك، فإن جميع المتطرفين لم يطيعوا مطلب ترك الشريط المنزوع السلاح الذي يبلغ عرضه 20 كيلومتراً".

وتابع الوزير الروسي، "اتفقوا على خطوات أخرى لاحترام الاتفاق على إنشاء منطقة منزوعة السلاح، ولكن في الوقت نفسه اتخاذ تدابير لمنع المتطرفين من محاولة تخريب هذه الاتفاقية المهمة التي رحب بها الجميع".