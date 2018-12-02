فيديو حصري.. ظروف مناخية صعبة وأمطار غزيرة تتهاطل على كينشاسا قبل ساعات من نهائي الكاف

ينتظر أن يجري إياب نهائي كأس الاتحاد الإفريق لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، والذي سيجمع بين فيتا كلوب الكونغولي والرجاء البيضاوي، بملعب “الشهداء” في ظروف مناخية صعبة، إذ تهطل زخات مطرية كثيفة، منذ وقت مبكر من صباح اليوم.

وبعث أحد أنصار الفريق الأخضر، شريط فيديو لـ”اليوم24″، من العاصمة الكونغولية كينشاسا، على الساعة الواحدة بالتوقيت الكونغولي، يظهر الأمطار الغزيرة التي تهطل حاليا على أرضية ملعب “الشهداء” وفي العاصمة، والتي يخشى المغاربة عامة وأنصار الفريق الأخضر على الخصوص أن تؤثر على الرجاء.

ويكسو ملعب الشهداء عشبا اصطناعيا ومن النوع الرديء، وهو أحد أبرز المعيقات التي قد تواجه الفريق المغربي في هذه المباراة، ما قد يفاقم وضعه في حال ما ساءت حالة الأرضية أكثر بسبب الأمطار الغزيرة.

جدير ذكره، أن الفريق المغربي سيخوض هذه المباراة على الساعة الثامنة مساء، ويطمح إلى تأكيد تفوقه في مباراة الذهاب، والتي كان قد حسمها لصالحه بالدار البيضاء، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، وذلك من أجل رفع كأس الـ”كاف” للمرة الثانية في تاريخه بعد لقب عام 2003.

إليكم فيديو حصري لـ”اليوم24″ يظهر الظروف الأمطار الغزيرة التي تتهاطل منذ ساعات على العاصمة الكونغولية “كينشاسا”: