تفاصيل جحيم عاشته حفيدة “مليكة العماري” بعد إضرام النار في مطعم كانت داخله بباريس

عاشت حفيدة الممثلة مليكة العماري، البلوغر المغربية زينب، الشهيرة باسم “لايدي زي”، ليلة رعب حقيقي، أمس السبت، بعدما هاجم عدد من المحتجين من أصحاب السترات الصفراء، المطعم الذي كانت داخله في باريس.

وحسب ما وثقته زينب على صفحتها في انستغرام، التي يبلغ عدد متابعيها 64 ألف شخص، فإن أحد الأشخاص نبه المواطنين داخل المطعم بقدوم المحتجين، لتفاجئ بعد مغادرتها بإضرام النار داخله.

وبدت الشابة في حالة صدمة لوقوع التخريب دقائق بعد هروبها ركضا إلى الخارج، ولم تستطع كبح دموعها، معبرة عن أسفها لما يقع في عاصمة الأنوار.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، عن إصابة 65 شخصا بينهم 11 رجل أمن خلال المواجهات التي اندلعت في العاصمة باريس أمس السبت، بين المتظاهرين وقوات الأمن فيما بلغ عدد الموقفين 158 شخصا.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن عدد المشاركين في التحرك الثالث لـ”السترات الصفراء” التي تحتج على زيادة الضرائب وتراجع القدرة الشرائية، بلغت نحو 75 ألف شخص.