الجزائريون سعداء بتغيير مكان “كان” 2019 ويرغبون في تنظيمه بالمغرب – فيديو

أبدى الشارع الجزائري ارتياحه الكبير لقرار الاتحاد الإفريقي الأخير، القاضي بسحب الكاميرون شرف استضافة نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019، بسبب عدم جاهزويته، مؤكدا رغبته في استضافة المغرب لهذه التظاهرة.

ونزلت أحد القنوات التلفزية الجزائرية، أمس السبت، إلى أحد الشوارع الجزائرية من أجل معرفة رأي المواطنين حول هذا القرار، وكذا البلد الذي يفضلون أن يستضيف هذه التظاهرة بدلا عن الكاميرون.

وقد أيدت جل الآراء المغرب من أجل الاستضافة، بحكم توفره على ملاعب من مستوى عالي، بالإضافة إلى القرب الجغرافي، الذي يمكنهم من الحضور بكثافة للملاعب المغربية، وتقديم الدعم لمنتخب “الخضر”.

إليكم فيديو لأراء الجزائرية في الموضوع: