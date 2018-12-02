أوكرانيا: الجيش الروسي يحتشد على الحدود

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الرئيس الأوكراني، بترو بوروشنكو، أمس السبت، أن قوات عسكرية روسية ضخمة تحتشد على حدود بلاده مع روسيا، وسط تصاعد التوترات بين البلدين على إثر مصادرة سفن أوكرانية.

وأشار بوروشنكو إلى أن القوات العسكرية الروسية المحتشدة على الحدود مع بلاده، معظمها برية، وتتألف من "ما يزيد على 80 ألف جندي و1400 سلاح مدفعي وأنظمة إطلاق صواريخ و900 دبابة و2300 مركبة قتالية مدرعة و500 طائرة و300 مروحية".

جاءت تصريحات بوروشنكو في فعالية عسكرية أوكرانية، وتشكل الأرقام التي تحدث عنها، والتي لم يتم التحقق منها، الغالبية العظمى من أفراد ومعدات الإدارة العسكرية الغربية الروسية.

وكان خفر السواحل الروسي أطلق النار على ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية في البحر الأسود واستولى عليها في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بينما كانت السفن في طريقها إلى مضيق كيرتش، الممر المائي الوحيد المؤدي إلى بحر آزوف.

ويستمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برفض تسليم هذه السفن وإطلاق سراح طواقمها.