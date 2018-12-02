اللقية: وقفة احتجاجية ضد جرائم قتل النساء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شاركت مجموعة من أهالي قرية اللقية وناشطات وممثلات عن مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات النسوية في منطقة النقب، اليوم الأحد، في وقفة احتجاجية ضد جرائم قتل النساء.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة.

ورفع المحتجون لافتات كتبت عليها شعارات منددة بالعنف والجريمة.

ودعت مجموعة من الناشطات بالتعاون مع جمعية نساء اللقية في النقب، إلى استمرار الفعاليات الاحتجاجية ضد جرائم قتل النساء في المجتمع العربي.

وأطلقت قرية اللقية صرختها ضد جرائم القتل، داعية إلى معاقبة المجرمين، وأن تقوم الشرطة بعملها بدلا من تقاعسها الممنهج في معالجة الجرائم ومنعها على خلفية ما يسمى "شرف العائلة".

وأنهى المشاركون وقفتهم بالدعوة إلى وقفة احتجاجية أخرى، اليوم، أمام المركز الجماهيري في مدينة رهط، وبالدعوة لتنظيم احتجاجات محلية وقطرية ضد قتل النساء، من منطلق المسؤولية الوطنية والاجتماعية لمنع الجريمة المقبلة.