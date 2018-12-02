مقتل خاشقجي: المعارضة في موريتانيا ترفض زيارة بن سلمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة في موريتانيا، عن رفضه لزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لنواكشوط، الذي وصل البلاد بعد ظهر اليوم الأحد، في زيارة تستغرق ساعات، حيث من المفروض أن يتوجه بعد ذلك إلى الجزائر.

ووصل بن سلمان، نواكشوط وكان في استقباله رئيس البلاد، محمد ولد عبد العزيز، وتأتي زيارته ضمن أول جولة خارجية له بعد مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، بقنصلية بلاده بإسطنبول، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ونواكشوط، أول عاصمة يزورها بن سلمان، عقب حضوره اجتماعات قمة مجموعة العشرين، التي اختتمت أمس في العاصمة الأرجنتينية.

وقال المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة في بيان إن "التوجهات والممارسات التي أدخلها بن سلمان على مواقف وسياسات السعودية قد أضرت بصورة ومكانة بلد وشعب ظلا عزيزين على قلب كل مسلم ومحل تقدير من لدن الجميع".

وكانت الرئاسة الجزائرية، أعلنت مؤخرا أن بن سلمان سيزور البلاد، الأحد والإثنين، لبحث العلاقات بين البلدين وقضايا عربية، فضلا عن تطورات سوق النفط.

وفي 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، الماضي، بدأ "بن سلمان" جولة خارجية غير محددة شملت الإمارات والبحرين ومصر وتونس، وكذلك حضور قمة العشرين.

وجولة بن سلمان تأتي في وقت تواجه السعودية أزمة دولية كبيرة على خلفية قضية مقتل خاشقجي، إذ أعلنت المملكة، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقتله في قنصلية بلاده في إسطنبول، بعد 18 يوما من الإنكار.

وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء الصحافي خاشقجي قبل أن تقول إنه تم قتله وتجزئة جثته بعد فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة للسعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة.

وقبل أيام، قالت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) إنها توصلت إلى أن "قتل خاشقجي كان بأمر مباشر من بن سلمان".

لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع الرياض، شكك في تقرير الوكالة، وتعهد بأن يظل "شريكا راسخا" للسعودية على الرغم من قوله إن بن سلمان، ربما كان لديه علم بخطة قتل خاشقجي وربما لا".