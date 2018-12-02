الاحتلال يواصل ملاحقة كوادر فتح بالقدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استدعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مجموعة من كوادر حركة فتح، الذين أفرج عنهم الخميس الماضي، للتحقيق معهم مجددا، فيما تم الإفراج صباح اليوم عن محافظ القدس عدنان غيث، و9 من المقدسيين بشرط منع دخول الضفة الغربية لأسبوعين ودفع غرامة، بعد اعتقالهم لنحو أسبوع.

إلى ذلك، سلم العقيد أنور عوض الذي يخدم في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية ظهر اليوم، نفسه إلى قسم شرطة الاحتلال في "المسكوبية"، بوجود المحامي رامي عثمان، وذلك بعد أن كانت مخابرات الاحتلال قد نصبت كمينا وهاجمت مركبته قبل أسبوع، وعندما لم تجده بداخلها سلمته أمر استدعاء وذلك ضمن الحملة الأخيرة التي طالت 40 مقدسيا من كوادر حركة فتح في القدس.

وفي سياق انتهاكات سلطات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، رصد مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني 355 انتهاكا ارتكبه جيش الاحتلال ومستوطنيه بحق الفلسطينيين خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وتمثلت تلك الانتهاكات في حواجز عسكرية دائمة وأخرى طيارة، وإغلاق طرق رئيسية مما كان يتسبب بأزمات مرورية خانقة، واقتحامات لمختلف مناطق الضفة، واندلاع مواجهات وإصابة العشرات من المواطنين، وهدم عشرات المنازل والمنشآت، ومصادرة أموال المواطنين ومركباتهم الخاصة، وكذلك اعتداءات المستوطنين على القرى وممتلكات المواطنين.

وذكر مدير المركز عماد أبو عواد، في بيان للمركز، اليوم الأحد، أن حالات الانتهاك الآخذة في الازدياد باتت روتينيا قاتلا يتعرض له الفلسطيني، خاصة في ظل الحماية التي توفرها قوّات الاحتلال للمستوطنين في الضفة الغربية لتنفيذ اعتداءاتهم وبناء إمبراطورتيهم الاستيطانية.

ودعا المؤسسات المحلية والدولية القانونية إلى فضح جرائم الاحتلال، ورفع معاناة الفلسطينيين إلى المحافل الدولية، كما طالب السلطة الفلسطينية بضرورة التوجه إلى المحاكم الدولية وتحديداً محكمة الجنايات للتصدي للحملة الشرسة من قبل الاحتلال ومستوطنيه.