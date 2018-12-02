تصفيات يورو 2020: ألمانيا تصطدم بهولندا وإسبانيا أمام السويد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سحبت بعد ظهر اليوم، الأحد، قرعة تصفيات بطولة أمم أوروبا 2020، وذلك في العاصمة الإيرلندية دبلين، والتي أسفرت عن مواجهات ساخنة في مجموعات عديدة.

ووقعت هولندا في مجموعة واحدة مع ألمانيا، كما ستشهد التصفيات صداما قويا بين إسبانيا والسويد.

ووقعت بطلة العالم فرنسا في مجموعة سهلة نسبيا، في حين تواجد منتخب البرتغال حامل اللقب في مجموعة صعبة مع أوكرانيا وصربيا.

ومن المقرر مشاركة 55 منتخبًا في التصفيات القارية، حيث تم توزيعها على 10 مجموعات، بحيث تضم 5 مجموعات، 5 منتخبات، بينما تتواجد 6 منتخبات في 5 مجموعات أخرى.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

- المجموعة الأولى: إنجلترا، التشيك، بلغاريا، مونتنيغرو وكوسوفو

- المجموعة الثانية: البرتغال، أوكرانيا، صربيا، ليتوانيا ولوكسمبورغ

- المجموعة الثالثة: هولندا، ألمانيا، إيرلندا الشمالية، إستونيا وبيلاروسيا

- المجموعة الرابعة: سويسرا، الدانمارك، إيرلندا، جورجيا وجبل طارق

- المجموعة الخامسة: كرواتيا، ويلز، سلوفاكيا، المجر وأذربيجان

- المجموعة السادسة: إسبانيا، السويد، النرويج، رومانيا، جزر فارو ومالطة

- المجموعة السابعة: بولندا، النمسا، إسرائيل، سلوفينيا، مقدونيا ولاتفيا

- المجموعة الثامنة: فرنسا، أيسلندا، تركيا، ألبانيا، مولدوفا وأندورا

- المجموعة التاسعة: بلجيكا، روسيا، إسكتلندا، قبرص، كازاخستان وسان مارينو

- المجموعة العاشرة: إيطاليا، البوسنة والهرسك، فنلندا، اليونان، أرمينيا وليختنشتاين.