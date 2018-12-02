النظر بتمديد اعتقال 40 مشتبها بمزاولة الطب والصيدلة بشهادات مزورة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تنظر محكمة الصلح في الناصرة، في هذه الأثناء، بطلب الشرطة الإسرائيلية تمديد اعتقال 40 طبيبا ومتدربا في مهنة الطب وصيدليا بشبهة تقديمهم شهادات إنهاء دراسة الطب والصيدلة من جامعات في أرمينيا إلى وزارة الصحة الإسرائيلية، بعد أن درسوا فترة قصيرة ومن دون إنهاء الفترة التعليمية المطلوبة، بحسب بيان للشرطة، صباح اليوم.

واعتقلت الشرطة، فجر اليوم، المشتبهين من منازلهم وأماكن عملهم في المستشفيات في حملة الاعتقالات التي أطلقت عليها اسم "رخصة للقتل".

والمعتقلون هم من بلدة اللقية في الجنوب وحتى قرية مجدل شمس في الجولان السوري المحتل. وقسم من المعتقلين يعملون في مستشفيات ومؤسسات عامة وغيرها، بحسب ادعاء الشرطة.

محامي أحد الأطباء: شبهات ليس لها أي أساس

وقال المحامي محمد نعامنة، المكلف بالدفاع عن أحد الأطباء المشتبه بهم، لـ"عرب 48"، إن "موكلي اعتقل على ذمة التحقيق بشبهة استعمال شهادات مزيفة، وطبعا نحن ننكر التهمة جملة وتفصيلا".

وأكد أن "موكلي تلقى تعليمه حسب القانون، وأجرى كل الامتحانات المطلوبة من قبل وزارة الصحة، والحديث اليوم عن توقيف واعتقال وجلب أناس على قاعة المحكمة من أجل أن يقرر القاضي إذا كانت الشهادات تحتوي على أخطاء أو أنها مزورة، وهذا أمر غير مقبول".

وختم المحامي نعامنة بالقول إن "هذه مجرد شبهات ليس لها أي أساس لها من الصحة".

تفاصيل أوفى بعد قليل...