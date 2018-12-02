811 انتهاكا قام به الاحتلال بحق الصحافيين منذ بداية العام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الإعلام الفلسطينية، اليوم الأحد، أنها استطاعت رصد نحو 811 انتهاكا قامت به أجهزة الاحتلال الأمنية، بحق الصحفيين في قطاع غزّة المحاصر والضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس، لمنعهم من أداء عملهم بحرية، منذ كانون الثاني/ يناير الماضي، وحتى اليوم.

وأشارت الوزارة في تقرير لخصت فيه هذه الانتهاكات، إلى أن "وحدة الرصد التابعة للوزارة وثّقت 282 انتهاكا في قطاع غزة، و529 انتهاكا في الضفة والقدس".

ووثّقت الوزارة، في تقريرها، مقتل صحفيين اثنيْن برصاص الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة خلال قيامهما بأعمالهما الصحفية، خلال مظاهرات مسيرات العودة.

كما وثقت الوزارة 354 اعتداءا جسديا ارتكبته قوات الاحتلال بحق الصحفيين، و 162 انتهاكا تم خلالها اعتقال صحفيين وتقديمهم للمحاكمة.

ومنذ انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار الحدودية نهاية آذار/ مارس الماضي، قرب حدود قطاع غزة ، قالت الوزارة إن 80 صحفيا أصيبوا برصاص الاحتلال "الحي والمتفجر وشظايا الرصاص"، خلال تغطيهم لأحداث المسيرة.

ورصدت الوزارة 100 انتهاكا إسرائيليا تم خلاله منع صحفيين من ممارسة التغطية الصحفية، فيما أغلق جيش الاحتلال وهدّد بإغلاق حوالي 54 مؤسسة إعلامية.

وبيّنت أن الاحتلال ارتكب 58 انتهاكا داهم خلالها مؤسسات إعلامية وتسبب بأضرار فيها بسبب تحطيم المعدات.

وأشارت إلى تدمير الاحتلال لمقر فضائية الأقصى التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بشكل كامل في قطاع غزة، يوم 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وتابعت الوزارة "تم رصد 48 انتهاكا تعرض خلالها صحفيون للتعذيب داخل السجون، كما تم رصد 42 انتهاكا يدخل فيها المنع من السفر وسحب الهويات".

وبحسب التقرير، فإن شهر أيار/ مايو الماضي، شهد أعلى نسبة انتهاكات إسرائيلية بحق الصحفيين والمؤسسات الصحفية العاملة في الضفة وغزة خلال 2018.