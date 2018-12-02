شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن اهتمام إعلامي موريتاني بارز بزيارة ولي العهد لنواكشوط والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:37 مساءً, 2 ديسمبر 2018 م روابط ذات صلة أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل النائب العام 4:29 مساءً 2 ديسمبر, 2018 الحسن.. متحدثاً رسمياً للهيئة السعودية للملكية الفكرية 4:27 مساءً 2 ديسمبر, 2018 الصفعات توالت على قناة الجزيرة القطري في قمة العشرين؟ 4:21 مساءً 2 ديسمبر, 2018

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