شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الصفعات توالت على قناة الجزيرة القطري في قمة العشرين؟ والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:21 مساءً, 2 ديسمبر 2018 م المناطق - الرياض توالت الصفعات على وجه الإعلام القطري وذراعه المثيرة للفتن قناة الجزيرة، عبر مراسليها في أرجاء الأرض، حيث زادت الصفعات هذه المرة في قمة العشرين التي احتضنتها الارجنتين من خلال محاولة مرتزقتها التقليل من حضور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في القمة.

ووضع البث المباشر للقناة مرتزقة الإعلام القطري في موقف محرج بعد المصافحة الحارة للرئيس الروسي بوتين لسمو ولي العهد، وغيرها من اللقطات منها رفض الرئيس الفرنسي التصريح لها.

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