شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وصول ولي العهد إلى موريتانيا ضمن جولته العربية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 3:01 مساءً, 2 ديسمبر 2018 م
المناطق - متابعات
وصل ولي العهد ، الأمير محمد بن سلمان، إلى موريتانيا، اليوم الأحد، ليستأنف جولته العربية بعد المشاركة في قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين.
وكان الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، في مقدمة مستقبلي ولي العهد في نواكشوط.
وقبل توجه سموه إلى الأرجنتين، زار الأمير محمد بن سلمان الإمارات والبحرين ومصر وتونس.
ومن المقرر أن يزور الجزائر بعد موريتانيا.
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