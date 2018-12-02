حراس حديقة حيوان يقتلون نمرا مهددا بالانقراض

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - قتل مسؤولو حديقة حيوان بريطانية نمرا مهدد بالانقراض، بعد هروبه من قفصه في حديقة حيوان مدينة دودلي.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، أكد مسؤولو الحديقة أن النمر المعروف باسم "مارغاش" والبالغ من العمر 8 سنوات، خرج من القفص بعد أن نسي الحارس بابه مفتوحا.

وقال لمتحدث الرسمي باسم الحديقة: "لسوء الحظ، لم يكن هناك خيار آخر خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالسلامة العامة. تم قتل الحيوان بطلقة واحدة دون أن يتعذب".

ومن المرتقب، أن يتم التركيز بشكل أساسي على إجراء تحقيق كامل بشأن ما حدث، فضلا عن مراجعة قوية لكل ما يتعلق بتأمين المكان.

ولد "مارغاش" في حديقة حيوان بانهام في نورفك في مايو 2010، ووصل إلى حديقة دودلي للحيوانات في سبتمبر 2011.

ويعد "مارغاش" من سلالة نمر الثلوج التي تسكن آسيا الوسطى والجنوبية، والمهددة بالانقراض، حيث أوضحت دراسة أن عدد النمور الثلجية البالغة المتواجدة في العالم يتراوح بين 4 آلاف و80 نمراً، و6 آلاف 590 نمرا.