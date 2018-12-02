انت الان تتابع هذه النصائح لحماية حساباتك الإلكترونية من الاختراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٠٠ م

قدم خبراء من "Group-IB" المختصة بأمن المعلومات بضع نصائح لمستخدمي الإنترنت لحماية حساباتهم الإلكترونية من الاختراق. وشدد الخبراء بداية على ضرورة تجنب الشخص لاستخدام كلمة مرور واحدة لعدة حسابات إلكترونية، فغالبا ما يراقب قراصنة الإنترنت ضحيتهم ويتابعون حساباته على الشبكة العنكبوتية، ومعرفتهم لكلمة المرور ستمكنهم من اختراق أكثر من حساب للشخص في آن واحد. كما ينصح الخبراء المستخدمين بعدم فتح الروابط الإلكترونية مجهولة المصدر، فالعديد منها قد تكون عبارة عن روابط وهمية ينشرها الهاكرز لاختراق الحسابات والأجهزة.

وثالثا، لا ينصح الخبراء بتحميل أي تطبيق أو برنامج في الكمبيوترات والهواتف من مصدر غير معروف، بل من متاجر التطبيقات الكبيرة والمعتمدة التي تختبر أمن تلك البرامج قبل طرحها. وحذّر المختصون في نصيحتهم الرابعة من نشر عناوين البريد الإلكتروني والبيانات الشخصية في مواقع التعارف عبر الإنترنت، فمعظم هذه المواقع