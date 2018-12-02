انت الان تتابع أليجري: على رونالدو تسجيل كل ضربات الجزاء لنعفو عنه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:خالد الفوي ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٢٣ م

قال مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليجري، إنه يتوجب على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تسجيل كل ضربات الجزاء التي يتحصل عليها اليوفي، كي يتمكن عشاق السيدة العجوز من العفو عنه بعدما أطاح بالفريق من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وسجل رونالدو ركلة جزاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بين ريال مدريد والبيانكونيري في الدقيقة 98 على ملعب سانتياجو بيرنابيو أطاحت بيوفنتوس من المسابقة الأوروبية الأعرق على صعيد القارة العجوز، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وقال أليجري في هذا الشأن: "رونالدو هو المسؤول عن تنفيذ ركلات الجزاء، فبعد أن سجل في شباكنا الموسم الماضي ركلة جزاء بسرعة 139 كم في الساعة، هل من المفترض أن أمنح لاعبا آخر مهمة تنفيذ ركلات الجزاء؟". وتابع أليجري: "يتوجب على رونالدو تقديم شيء كي نعفو عنه، وأولها أن يتولى تنفيذ ركلات الجزاء ويسجلها دائمًا". وسجل