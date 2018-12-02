«تهديد أمني وعقوبات مُرتقبة».. أمريكا تحذر تركيا

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الولايات المتحدة تخشى من أنه بعد تسليم منظومة "إس-400" لتركيا، سيصل الخبراء العسكريون الروس إلى أنقرة، وسيكتشفون أسرار مكافحة الرادار في القاذفات الأمريكية "إف-35"

يبدو أن الصفقة التركية الروسية "إس 400" الدفاعية، التي أثارت ردود فعل أمريكية غاضبة وصلت إلى حد التهديد، عادت مجددا للظهور على الساحة، وذلك من خلال تصريحات رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، الذي أكد وجود عواقب للتنازلات الاستراتيجية لموسكو لتحقيق أهداف في سوريا، خاصة أن ذلك قد يعرضها إلى عقوبات حال اشترت منظومة الدفاع الجوي إس-400، بل وستؤثر بشكل سلبي على مشاركة تركيا في برنامج "إف -35"، وهو الأمر الذي لم يستوعبه الجانب التركي ومدى تأثيره على العلاقات المشتركة.

أمس، وجه عضو بارز بمجلس الشيوخ الأمريكي إنذارا قويًا ونهائيًا لتركيا، بشأن حصولها على أنظمة "إس-400" الصاروخية الروسية، وأخطرها بوجوب أن تختار بين روسيا والغرب. وقال رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، جيمس إنهوف، الذي حل محل جون ماكين مؤخرًا في هذا المنصب: إنه "قد حان الوقت لأن تقرر أنقرة وتتصرف

أمس، وجه عضو بارز بمجلس الشيوخ الأمريكي إنذارا قويًا ونهائيًا لتركيا، بشأن حصولها على أنظمة "إس-400" الصاروخية الروسية، وأخطرها بوجوب أن تختار بين روسيا والغرب. وقال رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، جيمس إنهوف، الذي حل محل جون ماكين مؤخرًا في هذا المنصب: إنه "قد حان الوقت لأن تقرر أنقرة وتتصرف وفقًا لوضعها كعضو في الناتو"، حسب بلومبرج. وأوضح إنهوف "يجب على تركيا أن تختار بين روسيا والغرب.. إذا كانت تريد البقاء في برنامج "إف-35"، فعليها رفض شراء "إس-400".



اقرأ أيضًا: لماذا تضغط واشنطن على تركيا لمنع شراء منظومة «إس 400»؟ وشدد عضو الشيوخ الأمريكي على أن تركيا تنتظر العواقب في حال استمرت في عملية شراء "إس-400"، لكنه لم يوضح الإجراءات التي سيقوم باتخاذها. ووفقا لبلومبرج، فإن الولايات المتحدة تخشى من أنه بعد تسليم منظومة "إس-400"، سيصل الخبراء العسكريون الروس إلى تركيا، وسيكتشفون أسرار مكافحة الرادار في القاذفات الأمريكية المقاتلة "إف-35". الخبير العسكري ستيفن زالوغي أكد أن هناك مخاوف من أن يسمح الأتراك للإخصائيين الروس باختبار رادارات "إس - 400" ضد طائرات "إف - 35" التركية، من أجل إبطال خواص مكافحة الرادار في المقاتلة الأمريكية.



اقرأ أيضًا: «الحكم الطائش وتهديد مصالح أمريكا».. ترامب يعاقب أردوغان في الوقت نفسه، نوه وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، بأن شراء أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات "إس 400" يقلل من اعتماد تركيا على الخارج، وهذا الشيء من مصلحتها الوطنية، حسب "حرييت". بينما أشار جيمس جيفري، الخبير في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط، والسفير الأمريكي السابق في تركيا، إلى أن أكثر القضايا العالقة بين بلاده وتركيا خطورة تتمثل في تطبيق الكونجرس الأمريكي عقوبات على تركيا بسبب شرائها نظام الدفاع الجوي "إس-400"، وفقًا لـ"روسيا اليوم". "جيفري" كشف عن وجود مخاوف حقيقية من إمكانية قيام روسيا باستخدام هذا النظام لجمع معلومات استخبارية عن طائرات "إف-35"، التي يقودها الطيارون الأمريكيون والأتراك.

اقرأ أيضًا: «تهديد وارتباك أمني واعتقالات».. الأزمة تشتعل بين تركيا وأمريكا ولفت الدبلوماسي الأمريكي السابق إلى أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من انجراف تركيا بعيدًا عن العالم الغربي ونحو روسيا، وأن واشنطن تركز على تحديات أردوغان للتعددية الديمقراطية والحرية الإعلامية، وزيادة الأسلمة، والعلاقات المريحة مع موسكو التي تتجلى في بيع نظام "إس -400"، حسب القناة. ووقعت تركيا وروسيا في ديسمبر 2017، اتفاقية قرض لشراء منظومة "إس - 400"، ستقوم أنقرة بشراء بطاريتين من هذه المنظومات، والتي سيتم العمل عليها من قبل الخبراء الأتراك، كما اتفق الطرفان على التعاون التكنولوجي في مجال تطوير إنتاج المنظومة الدفاعية في تركيا. وحسب تقرير لموقع "بلومبرج" الأمريكي، فإن قيمة صفقة "إس - 400" ستبلغ 2.5 مليار دولار، وتتضمن نقلًا جزئيًا للتكنولوجيا إلى أنقرة. يذكر أن مجلس النواب الأمريكي أقر مايو الماضي قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2019، ويتضمن مشروع القانون تدبيرًا من شأنه أن يمنع تركيا من شراء الأسلحة الأمريكية دون تقرير خاص عن اتفاق أنقرة لشراء منظومة صواريخ "إس -400".

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