حظر التجوال في ديار بكر قبل عملية تركية ضد حزب العمال الكردستاني

أعلنت تركيا، الأحد، حظر التجوال بعدد من القرى في ولاية ديار بكر ذات الغالبية الكردية (جنوب شرق)، وذلك بسبب العمليات العسكرية التي تعتزم قوات الجيش شنها ضد حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.

وطبقا لما ذكرته العديد من الصحف والمواقع الإخبارية التركية، فإن ولاية ديار بكر، قالت في بيان لها إنه تم إعلان حظر التجوال في 15 قرية و22 ضيعة تابعة لبلدتي ليجا وهاني بمدينة ديار بكر.

ولفت البيان إلى أن "سريان حظر التجوال بدأ اعتبارا من الساعة 06:00 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي (03.00 تغ) وحتى إشعار آخر؛ بالمنطقة التي ستشهد العملية العسكرية".

وأكد أن العمليات العسكرية تستهدف عناصر العمال الكردستاني، من بينهم قيادات بارزة تنشط في جبال وغابات بلدتي ليجا وهاني.

وزعم البيان أن هذه العمليات: "تهدف إلى القضاء على العناصر الإرهابية وتدمير الخنادق والمخازن ومواقع مضادات الطائرات".

وتعد تركيا حزب العمال الكردستاني تنظيما إرهابيا مسلحا وتشن عمليات عسكرية ضد عناصره من حين لآخر منذ 30 عاما.