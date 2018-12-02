الرحلة الأخيرة لجورج بوش الأب

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" لنقل جثمان الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب من تكساس إلى واشنطن.

وأعلن مسؤولو الكونجرس أن الجثمان سيوضع في كنيسة صغيرة في مبنى الكابيتول بواشنطن ابتداء من مساء الإثنين المقبل لإلقاء النظرة الأخيرة عليه.

وستقل الطائرة "إير فورس وان" ترامب من الأرجنتين حيث شارك في قمة مجموعة العشرين، ثم يجرى إعدادها وإرسالها إلى هيوستن لنقل جثمان الرئيس بوش إلى واشنطن، كما أعلن الرئيس الأمريكي شخصيا السبت.

وأضاف ترامب من بوينوس إيرس: "سنرسل إير فورس وان، هذا شرف كبير يستحقه (الرئيس الراحل) بجدارة".