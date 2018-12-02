رجوي: يجب استعادة حق سيادة الشعب الإيراني قبل كل شيء

قالت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، إن الحقوق السياسية يجب أن تستعاد قبل كل شيء.

وكتبت رجوي، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، اليوم الأحد، 02 كانون الأول، 2018: نحن نعتقد أن خلاص المجتمع من الغلاء، والفقر، والبطالة، والسكن في الأكواخ، وشح المياه، والكوارث البيئية، يمكن تحقيقه.

وأضافت رجوي: ولكن قبل كل شيء يجب استعادة الحقوق السياسية وبالتحديد حق سيادة الشعب الإيراني.