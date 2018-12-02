قالت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، إن الحقوق السياسية يجب أن تستعاد قبل كل شيء.
وكتبت رجوي، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، اليوم الأحد، 02 كانون الأول، 2018: نحن نعتقد أن خلاص المجتمع من الغلاء، والفقر، والبطالة، والسكن في الأكواخ، وشح المياه، والكوارث البيئية، يمكن تحقيقه.
وأضافت رجوي: ولكن قبل كل شيء يجب استعادة الحقوق السياسية وبالتحديد حق سيادة الشعب الإيراني.
شكرا لقرائتكم خبر عن رجوي: يجب استعادة حق سيادة الشعب الإيراني قبل كل شيء على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .