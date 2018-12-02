قادة جبهة تحرير أوغادين يصلون إلى بلدة جيجيجا

وصل قادة جبهة تحرير أوغادين الوطنية إلى بلدة جيجيجا اليوم الأحد في حين استقبلت سلطات الدولة الصومالية الإقليمية بمسؤولي الجبهة الوطنية.

وأكد المتحدث باسم المجموعة عبد القادر هيرموجي ، متحدثًا إلى وسائل الإعلام ، وصول الوفد مع مسؤوليين من الحكومات الإقليمية والاتحادية.

ووصل الوفد بقيادة محمد عمر إلى مطار بولي الدولي حيث استقبلهم وزير المالية أحمد شدى ورئيس الدولة الإقليمية الصومالية مصطفى عمر.

وتأتي عودتهم بعد أسبوعين فقط من خروج المئات من مقاتليها من العاصمة الإريترية أسمرا إلى عاصمة الولاية الإقليمية الصومالية جيجيجا.

ووقعت حكومة إثيوبيا والجبهة اتفاق سلام في العاصمة الإريترية أسمرا في الشهر الماضي، ويسمح الاتفاق لجبهة التحرير الوطنية بإجراء صراع سياسي سلمي في إثيوبيا.