أ ش أ

أحبطت وحدات من الجيش السوري محاولتي تسلل لمجموعات إرهابية باتجاه نقاط عسكرية متمركزة لحماية البلدات “الآمنة ” في ريف “حماة ” الشمالي أسفرت عن إلحاق خسائر بشرية في صفوف تلك المجموعات .

وتمكنت وحدة من الجيش “متمركزة ” في محيط قرية “شليوط ” شمال مدينة “محردة ” من رصد محاولة تسلل مجموعة إرهابية كانت تتنقل في الأراضي الزراعية جنوب “قرية الزكاة ” حيث تعاملت معها , مما أسفر عن إصابة عدد من أفراد المجموعة بجراح، وأجبروا على الفرار.

ورصدت عناصر استطلاع من وحدة الجيش تحرك مجموعة إرهابية بين بساتين الزيتون جنوب “بلدة اللطامنة” باتجاه نقاط عسكرية على محور “زلين ” إلى الجنوب منها وردتهم على أعقابهم بعد التعامل معهم بالأسلحة الخفيفة .

وأشارت إلى أن المجموعات الارهابية تواصل خرقها اتفاق المنطقة المنزوعة السلاح في “ادلب ” من خلال تكرار محاولاتها التسلل باتجاه نقاط عسكرية متمركزة في ريف حماة الشمالي لحماية المدنيين في القرى “الآمنة “.

شكرا لقرائتكم خبر عن احباط محاولتي تسلل باتجاه نقاط عسكرية بريف “حماة” على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة أنباء أونا وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة أنباء أونا ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .