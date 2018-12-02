البستاني دعا إلى التعقّل و التهدئة بعد الأحداث المؤسفة في الجاهلية

قدّم النائب فريد البستاني أحرّ التعازي بوفاة محمد أبو ذياب، داعيا المعنيين الى "التعقّل و التهدئة بعد الأحداث المؤسفة في "الجاهلية".
وطلب من القوى الأمنية "الإمساك بالوضع بحكمة وحزم فالبلد لا يحتمل انتكاسات و تحديات"، داعيا القيادات "لإدراك الأمر ذلك ان الأمن في لبنان هو أمن "سياسي" والتحصين لا يكون الا بدعوات التهدئة وضبط الخطاب وتظهير الإجماع على التمسك بالأمن كمسؤولية للجميع".
ورأى ان "التأخر بتشكيل الحكومة يترك البلد على حبال التوتر والانكشاف، عسى أن يشكل الدم الذي سقط حافزا للخروج من الأزمة و قربانا لسلامة لبنان".
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