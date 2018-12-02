البستاني دعا إلى التعقّل و التهدئة بعد الأحداث المؤسفة في الجاهلية

قدّم النائب ​فريد البستاني​ أحرّ التعازي بوفاة محمد أبو ذياب، داعيا المعنيين الى "التعقّل و التهدئة بعد الأحداث المؤسفة في "​الجاهلية​".

وطلب من ​القوى الأمنية​ "الإمساك بالوضع بحكمة وحزم فالبلد لا يحتمل انتكاسات و تحديات"، داعيا القيادات "لإدراك الأمر ذلك ان الأمن في لبنان هو أمن "سياسي" والتحصين لا يكون الا بدعوات التهدئة وضبط الخطاب وتظهير الإجماع على التمسك بالأمن كمسؤولية للجميع".

ورأى ان "التأخر ب​تشكيل الحكومة​ يترك البلد على حبال التوتر والانكشاف، عسى أن يشكل الدم الذي سقط حافزا للخروج من الأزمة و قربانا لسلامة لبنان".