محكمة إسرائيلية قررت الإفراج عن محافظ القدس و9 من نشاط فتح بعد اعتقاله

قرّرت محكمة إسرائيلية في مدينة ​القدس​، الإفراج عن محافظ القدس عدنان غيث، الّذي اعتُقل قبل أكثر من أسبوع من منزله ببلدة سلوان في القدس.

وأوضح محامي هيئة شؤون الأسرى ​محمد محمود​، أنّ "المحكمة قرّرت أيضًا الإفراج عن 9 من نشطاء وكوادر حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" الّذين تمّ اعتقالهم قبل عدة أيام، بشرط عدم دخول ​الضفة الغربية​ لمدّة أسبوعين، ودفع كفالة نقدية".

وشمل قرار الإفراج، علاء أبو الهوى، عامر عواد، فادي محمود، حسام أبو اسنينة، خليل بشير، محمد القاق، أحمد مصطفى، إياد هدرة وحاتم المهلوس.