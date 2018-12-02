محكمة إسرائيلية قررت الإفراج عن محافظ القدس و9 من نشاط فتح بعد اعتقاله

قرّرت محكمة إسرائيلية في مدينة القدس، الإفراج عن محافظ القدس عدنان غيث، الّذي اعتُقل قبل أكثر من أسبوع من منزله ببلدة سلوان في القدس.
وأوضح محامي هيئة شؤون الأسرى محمد محمود، أنّ "المحكمة قرّرت أيضًا الإفراج عن 9 من نشطاء وكوادر حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" الّذين تمّ اعتقالهم قبل عدة أيام، بشرط عدم دخول الضفة الغربية لمدّة أسبوعين، ودفع كفالة نقدية".
وشمل قرار الإفراج، علاء أبو الهوى، عامر عواد، فادي محمود، حسام أبو اسنينة، خليل بشير، محمد القاق، أحمد مصطفى، إياد هدرة وحاتم المهلوس.
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