الحلبوسي هنأ البحرين بنجاح الإنتخابات: العراق حريص على إدامة العلاقات مع محيطه

هنأ رئيس البرلمان ​العراق​ي ​محمد الحلبوسي​، ​البحرين​ بـ"مناسبة نجاح ​الإنتخابات التشريعية​"، مبيّنًا أنّ "العراق حريص على إدامة العلاقات مع محيطه العربي". وشدّد على "أهمية توحيد الجهود العربية بما يضمن أمن المنطقة واستقرارها"، مثمّنًا في الوقت نفسه "موقف البحرين الساند للعراق وشعبه وعلى المستويات كافّة".

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