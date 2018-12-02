تأجيل قضية «مسيرة الدفوف النوبية» لجلسة 3 فبراير

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:عوض سليم ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٢٣ م
أرشيفية
قررت اليوم الأحد، محكمة أمن دولة طوارئ بأسوان، برئاسة المستشار محمود عابدين، رئيس المحكمة، تأجيل قضية "مسيرة الدفوف النوبية"، والمتهم فيها 25 شخصا من النوبة بأسوان، إلى جلسة 3 فبراير القادم، للفصل فى طلب الرد المنظور أمام محكمة استئناف عالى أسوان. إذ طعنت هيئة الدفاع على مواد الاتهام الصادرة بشان المتهمين، لمخالفتها نصوص بعض مواد الدستور، من بينها اتهامات التظاهر بدون تصريح، وقطع الطريق العام، وترديد الهتافات والشعارات التي تندد بالدولة، وتلقي التمويلات.
يذكر أن القضية المعروفة إعلاميا باسم مسيرة الدفوف، وقعت أحداثها ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، عقب خروج مسيرة بكورنيش النيل للمطالبة ببعض الحقوق النوبية، حيث ألقت قوات الأمن القبض على عدد من المشاركين فيها، ووجهت النيابة لهم اتهامات التظاهر وقطع الطريق العام وتلقي التمويلات.وكانت محكمة أمن الدولة طوارئ
يذكر أن القضية المعروفة إعلاميا باسم مسيرة الدفوف، وقعت أحداثها ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، عقب خروج مسيرة بكورنيش النيل للمطالبة ببعض الحقوق النوبية، حيث ألقت قوات الأمن القبض على عدد من المشاركين فيها، ووجهت النيابة لهم اتهامات التظاهر وقطع الطريق العام وتلقي التمويلات.
وكانت محكمة أمن الدولة طوارئ بأسوان، أصدرت فى 28 أكتوبر الماضى، قرارا ببراءة 7 من أهالي النوبة، والذين ألقى القبض عليهم، بمحيط مجمع محاكم أسوان، فى القضية رقم 26 لسنة 2017، التى وقعت أحداثها خلال شهر يوليو من العام الماضى، على أثر مناوشات وقعت بينهم وبين قوات الأمن، احتجاجا على القرار الصادر من النيابة العامة بتجديد حبس 25 شابا من النشطاء النوبين من ذويهم، والذين القى القبض عليهم ثالث أيام عيد الأضحى المبارك من نفس العام، خلال مشاركتهم فيما يعرف بمسيرة الدفوف النوبية.
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