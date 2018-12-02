الديب لقاضي مرسي: ضابط الأمن الوطني جاب كلامه منين؟

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - محامي مبارك للمحكمة: الرئيس الأسبق من العسكريين.. فريق طيار عاد للخدمة العسكرية ويظل فيها مدى الحياة ولا يجوز إعلانه إلا من خلال القضاء العسكري

قال ممثل النيابة العامة، اليوم الأحد، خلال نظر قضية اقتحام السجون، التي يحاكم فيها محمد مرسي وآخرون من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون" والمتهمين فيها باختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير، إنه تم إعلان الشاهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لسماع شهادته في القضية المقيدة برقم 56460 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر أول، وأشار الإعلان إلى أن الشاهد يقيم بمنزله أعلى نفق العروبة بشارع صلاح سالم بمصر الجديدة.

فريد الديب، محامي مبارك، تحدث إلى المحكمة، موضحا أنه لا يعلم من أين استقى ضابط الأمن الوطني، في محضر جمع الاستدلالات الذي قدمه إلى النيابة، أن الرئيس الأسبق مبارك، لا يتمتع بأى صفة عسكرية الآن. قال "الديب" إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أصبح الآن وبقوة القانون رقم 35 لسنة 1979، ضابطا من ضباط القوات

فريد الديب، محامي مبارك، تحدث إلى المحكمة، موضحا أنه لا يعلم من أين استقى ضابط الأمن الوطني، في محضر جمع الاستدلالات الذي قدمه إلى النيابة، أن الرئيس الأسبق مبارك، لا يتمتع بأى صفة عسكرية الآن. قال "الديب" إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أصبح الآن وبقوة القانون رقم 35 لسنة 1979، ضابطا من ضباط القوات المسلحة، وعاد إلى صفوفها بعد خروجه من الخدمة الوطنية التي كلف بها إبان توليه منصب نائب لرئيس الجمهورية ومن ثم رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الشاهد احتراما لقرار المحكمة فهو حريص على أداء واجبه للشهادة ولكن للأسف فإن الإعلان باطل، ولا ينتج عنه أى أثر في القانون، وبالتالي فقد كلفه الرئيس الأسبق مبارك بالحضور إلى المحكمة لتوضيح هذا الأمر للمحكمة. أكد الديب محامي مبارك قائلاً: "الآن قطعا وجزما فإن الرئيس الأسبق مبارك من العسكريين، فريق طيار عاد إلى الخدمة العسكرية ويظل فيها بقوة القانون 35 لسنة 1979 مدى الحياة بحسب ما نص عليه بنود القانون بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة، ونص القانون أن يظل في الخدمة العسكرية مدى الحياة". وعقب: "مش محتاج دليل على أن مبارك هو قائد القوات الجوية في حرب أكتوبر، ويسري عليه القانون المشار إليه، لما يسيب الخدمة المدنية يعود إلى الخدمة العسكرية بنفس الرتبة، ولا يجوز إعلانه للحضور إلا عن طريق القضاء العسكري". استأنفت، اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، المتهمين فيها باختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير. حددت المحكمة جلسة اليوم الأحد، لسماع شهادة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حول أحداث 25 يناير ومعرفة ما دار من كواليس خلال أحداث اقتحام السجون، تزامنا مع خروج الملايين في الثورة الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق مبارك. وقضت محكمة النقض، في نوفمبر قبل الماضي، بقبول الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد مرسي وأعضاء بجماعة الإخوان الإرهابية على الأحكام الصادرة ضدهم في قضية "اقتحام السجون"، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة المستشار "شيرين فهمى". من بين المتهمين في القضية عناصر من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله والحرس الثوري الإيراني، أسندت النيابة للمتهمين في القضية اتهامات الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية. وسبق لمحكمة الجنايات وقضت فى يونيو 2015، بإعدام مرسي و5 آخرين، بينهم محمد بديع المرشد العام، كما عاقبت 93 متهما غيابيا بالإعدام شنقا، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.

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