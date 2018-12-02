انت الان تتابع توقيع عقد أكبر محطة تبريد مركزي بالعاصمة الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:١٣ م

العاصمة الإدارية

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقد تنفيذ أكبر وأول محطة تبريد مركزي بنظام المقاطعة، بين اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والمهندس محمد يونس رئيس الشركة المصرية لمشروعات الطاقة والتبريد "جاس كول"، بحضور اللواء محمد عبد اللطيف مدير عام شركة العاصمة الإدارية، وأكد الملا أن المشروع يعد أحد مشروعات القيمة المضافة لاستخدام الغاز الطبيعي في إطار استراتيجية الوزارة للتوسع في استخدامات الغاز، سواء في المنازل والمصانع والبتروكيماويات، والتبريد المركزي بنظام المقاطعة.

وذكر الملا، في بيان، اليوم الأحد، أن المشروع يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة ويوفر البدائل الأساسية للتبريد بالكهرباء بالأسلوب التقليدي، مضيفا أن العاصمة الإدارية الجديدة أحد المشروعات القومية التي تنفذها الدولة بسواعد أبنائها وبالتكنولوجيات الحديثة للشركات المصرية، مشددا على تعظيم المكون المحلي في تنفيذ