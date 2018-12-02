انت الان تتابع 85 مليار جنيه تكلفة إنشاء شبكة الطرق الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٠٤ م

الطريق الدائري - أرشيفية

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء "إنفوجراف" على صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن حجم الإنجاز الذي تحقق في شبكة الطرق الجديدة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، التي أنشأتها الحكومة بقيمة 85 مليار جنيه، بإجمالي 8 آلاف كيلو متر، وأوضح "الإنفوجراف" أن الجدوى من تلك المشروعات تتمثل في رفع كفاءة الطرق القائمة، وتسهيل الحركة المرورية، فضلا عن زيادة الطاقة الاستيعابية، وخلق محاور تنموية جديدة، والتغلب على الاختناقات المرورية، وأثر المشروعات ظهرت فى النصف الأول من العام.

وتمثل أثر المشروعات في تقليل الحوادث المرورية لتسجل 4 آلاف و426 حادثة، مقابل 5 آلاف و836 حادثة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 24%، فيما انخفض عدد الوفيات بسبب الحوادث ليبلغ 1560 حالة وفاة، بنسبة انخفاض 19%، مقابل 1929 حالة وفاة العام الماضي، وانخفاض أعداد المصابين إلى 5 آلاف