انت الان تتابع التنمر بـ«بسملة»..إخلاء سبيل المدرس والحكم 23 ديسمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:نجلاء بدر ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٠٣ م

بسملة مع محافظ دمياط

قررت محكمة جنح دمياط، برئاسة المستشار محمد صالح العيسوي، اليوم الأحد، إخلاء سبيل المدرس "س. د."، المتهم بالتنمر والاستهزاء بالتلميذة بسملة علي، بضمان وظيفته، كما حددت المحكمة يوم 23 ديسمبر، للنطق بالحكم. وكانت النيابة قد وجهت للمدرس تهمة ارتكاب عملًا من شأنه إحداث التمييز بين أفراد المجتمع بسبب الأصل وترتب على هذا التمييز، وإهدار مبدأ تكافؤ الفرص، وبمواجهته بأقوال التلميذة، نفاها جملة، وأكد أنه قال للتلاميذ حرفيًا: "أعرب جملة بسملة طالبة سمراء، وليس سوداء"، وأنه قاله بغرض المزاح وليس التمييز.

وكان السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، قد قرر في 23 اكتوبر الماضي، استبعاد المدرس، بعد تنمره بالتلميذة ذات البشرة الداكنة، ونعتها بـ"السوداء". إذ تبين من التحقيقات أن موجها للغة العربية أوقف بسملة، لإجابته عن بعض الأسئلة، وبعد خروجه من الفصل، سألها معلم المادة عن اسمها، فأجابت: بسملة،