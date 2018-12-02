انت الان تتابع بعد إطلاق نار على منزله.. وزير سابق يتوعد الحريري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٥٩ م

سعد الحريري

في تصريحات تنذر بإشعال فتنة في لبنان، توعد الوزير السابق وئام وهاب رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، على خلفية مقتل أحد أنصار وهاب بإطلاق نيران وصفتها الشرطة بـ"الصديقة"، وتعود واقعة إطلاق النار إلى، أمس السبت، عندما داهمت قوة أمنية منزل وهاب في بلدة الجاهلية لتنفيذ أمر قضائي بحقه، ما أدى إلى إصابة أحد مرافقيه ويدعى محمد أبو ذياب، والذي فارق الحياة لاحقا متأثرا بجراحه، ورغم بيان قوى الأمن اللبناني الذي نشرته الوكالة الوطنية للإعلام، الذي أقر أن أبوذياب أصيب بنيران مرافقيه، أصر وهاب على تحميل الحريري مسؤولية مقتله، وأصدر بيانا يحمل وعيدا وتهديدا.

وقال بيان لحزب التوحيد الذي يرأسه وهاب: "دم محمد أبو ذياب غال جدا، وكل قطرة منه ستدفعون ثمنها غاليا"، ويأتي بيان وهاب التهديدي بعد عبارات مسيئة تناول بها الوزير السابق الحريري الأب والابن، ما أدى إلى حالة من الاستياء في الشارع اللبناني، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية.وتقدم محامون بشكاوى لدى