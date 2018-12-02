انت الان تتابع مصدر: المباحثات مع روما بشأن ريجيني اتسمت بالشفافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٥٠ م

جوليو ريجيني

أكد مصدر قضائي، أن الاجتماع السابق بين وفدى النيابة العامة بمصر وروما، يوم الأربعاء الماضي، جرى في أجواء من الشفافية، إذ تناول الجانبان مستجدات التحقيقات في قضية مقتل المواطن الإيطالي جولى ريجيني، مضيفا أن الاجتماع لفت إلى أن نيابة روما جددت طلبها السابق تقديمه، خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، والمتمثل في موافقة النيابة العامة المصرية على إدراج بعض رجال الشرطة على قائمة ما يسمى في قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي (سجل المشتبه فيهم) وذلك لما أبداه الجانب الإيطالي من شكوك بشأن سابقة قيامهم بجمع معلومات عن المواطن الإيطالي المذكور.

وذكر المصدر، في تصريحات له، اليوم الأحد، أن هذا الأمر سبق للنيابة العامة المصرية أن رفضته خلال الإجتماعات السابقة مع الجانب الإيطالي، بإعتبار أن القانون المصري لا يعرف مثل هذا السجل، فضلا عن خلو التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بمصر وإيطاليا من ثمة قرائن قوية وليست مجرد شكوك على ما تتطلبه القوانين