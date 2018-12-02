انت الان تتابع لهذا السبب يدمن الرجال ألعاب الفيديو أكثر من النساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٥٠ م

نشر موقع هيئة الطب الإشعاعي في أمريكا الشمالية (RSNA) نتائج دراسة صينية تبين سبب إدمان الرجال ألعاب الفيديو أكثر من النساء. وخلال الدراسة، قام العلماء بمعاينة بضع مئات من الرجال والنساء المولعين بألعاب الفيديو، ودرسوا حالتهم الصحية والنفسية، وأخضعوهم لتصوير دقيق بالرنين المغناطيسي للتحقق من بنية أدمغتهم والفروقات في آليات عملها في أثناء الانفعالات الناجمة عن ألعابهم الإلكترونية. وتبين للعلماء أن ألعاب الفيديو تؤثر على مناطق معينة في الدماغ مسؤولة عن التصرفات الانفعالية، لكن هذا الشيء لوحظ فقط عند الرجال.

وقال الطبيب، ياون صن، أحد المشرفين على الدراسة: "ربما تتأثر أدمغة الرجال أثناء اللعب أكثر من أدمغة النساء بسبب اختلاف إفراز الهرمونات عند الجنسين، وربما يكون لهرمون التستوسترون علاقة بالأمر". وفي وقت سابق حذرت دراسة أمريكية حديثة من أن ممارسة ألعاب الفيديو التي تتسم بالعنف قد تحدث تغيرات في الجزء الدماغي