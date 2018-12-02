ظافر العابدين خارج دراما رمضان لأول مرة منذ 7 أعوام

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:عبد الفتاح العجمي ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٣٦ م

ظافر العابدين

يغيب الفنان ظافر العابدين عن المنافسة في السباق الرمضاني المقبل لعام 2019، لانشغاله بعمل درامي آخر يتم الكشف والإعلان عن تفاصيله الفترة المقبلة ويبدأ تصويره قريبًا، كما أنه لا يجد السيناريو المناسب الذي يظهر به في موسم دراما رمضان، خاصةً أن جمهوره تعود على الأدوار الجديدة والمختلفة منه، لذلك فضل الابتعاد العام المقبل، ويعد هذا الغياب هو الأول للنجم التونسي منذ أن قدّم للعمل في مصر منذ العام 2012، وشارك حينها في مسلسل "فيرتيجو" لمواطنته الفنانة هند صبري.

وعلى مدار الأعوام التالية لظافر العابدين، في مصر، شارك دراميًا في 2013 بمسلسل "نيران صديقة"، وفي 2014 بمسلسلي إمبراطورية مين" و"فرق توقيت"، وفي 2015 بمسلسلات: "أريد رجلًا (1-2)، 24 قيراط، تحت السيطرة"، وفي 2016 بمسلسل "الخروج"، وفيلم "أبو شنب"، وفي 2017 بمسلسلي "هذا المساء" و"حلاوة الدنيا"، وفيلم "حبة