الان تتابع فرنسا.. مجلس الشيوخ يستجوب وزير الداخلية الثلاثاء والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات

أكد مجلس الشيوخ الفرنسي، أن اللجنة القانونية ستستجوب وزير الداخلية، كريستوف كاستانير، الثلاثاء المقبل، على خلفية الاحتجاجات وأعمال الشغب والهجمات على الأمن أثناء مظاهرات “السترة الصفراء”.

جاء ذلك خلال بيان رسمي عن مجلس الشيوخ، أكد خلاله أنه من المقرر أيضا أن تستمع اللجنة إلى توضيحات وزير الداخلية بشأن الوسائل التي وضعت من أجل مواجهة هذه الاحتجاجات.

يشار إلى أن فرنسا شهدت احتجاجات “السترة الصفراء”، خلال الأيام الأخيرة في وسط العاصمة، اعتراضا على قرار رفع أسعار الوقود.