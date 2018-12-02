الان تتابع الإفراج عن محافظ القدس و9 من كوادر “فتح” من سجون الاحتلال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القدس المحتلة - الخليج 365:

أفرجت محكمة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الإفراج عن محافظ القدس، عدنان غيث، و9 من كوادر حركة “فتح”، بعد اعتقال دام لمدة أسبوع، وفق ما أكدته مؤسسة أهلية بالقدس.

وأوضح محامى هيئة شؤون الأسرى، محمد محمود، فى بيان، صدر اليوم، أن محكمة الاحتلال قررت الإفراج عن غيث، الذى اعتقل قبل أكثر من أسبوع من منزله، ببلدة سلوان فى القدس.

كما قررت الإفراج عن تسعة من كوادر حركة فتح، بشرط عدم دخول الضفة الغربية لمدة أسبوعين، ودفع كفالة نقدية.

وأوقف محافظ القدس، في 25من نوفمبر الماضي، للمرة الثانية خلال أشهر، وحسب ما أذاعته وسائل إعلام عبرية، فإن اعتقال غيث جاء ردا على توقيف السلطة الفلسطينية فلسطينيا أمريكيا، بتهمة بيع أملاك في القدس الشرقيّة ليهودي، في أكتوبر الماضي.

وكانت محكمة بالقدس المحتلة، أمرت الخميس الماضي، بتمديد اعتقال غيث لمدة ثلاثة أيام، وفي المقابل، نظمت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية وقفات تضامنية بالمدارس في المحافظات كافة، دعما لغيث ورفاقه المعتقلين، وللتنديد بتصرفات الاحتلال الإسرائيلي.