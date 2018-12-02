الان تتابع بومبيو: النظام الإيراني اختبر صاروخا باليستيا قادر على حمل أسلحة نووية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن النظام الإيراني اختبر صاروخا باليستيا متوسط المدى قادر على حمل رؤوس حربية متعددة ويمتلك مدى يسمح له بضرب أجزاء من أوروبا وأي مكان بالشرق الأوسط.

وأضاف بومبيو في تصريحات له اليوم الأحد، أن هذا الاختبار ينتهك قرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي يحظر على إيران القيام بأي نشاط يتعلق بالقذائف الباليستية المصممة لتكون قادرة على حمل أسلحة نووية، بما في ذلك إطلاقها باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

وتابع بومبيو: “إننا ندين هذه الأنشطة، ونناشد إيران الكف فورا عن جميع الأنشطة المتعلقة بالصواريخ البالستية المصممة لتكون قادرة على حمل أسلحة نووية”.