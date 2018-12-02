عاجل.. قتيلان وجريح حالته خطيرة في حادثة سير بين “طوبيس” وسيارة بالبيضاء

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب ثالث بجروح خطيرة جدا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بعد اصطدام سيارة مع حافلة لنقل المدينة، في الدار البيضاء.

الحادثة حسب المعلومات المتوفرة، وقعت في حدود الساعة السادسة إلا ربع من فجر اليوم الأحد، على مستوى شارع مولاي اسماعيل، حيث كانت السيارة تسير في الاتجاه المعاكس.

وأفاد بلاغ لشركة نقل المدينة، أن الراكب ومراقفه لم ينجيا من الاصطدام، وفارقا الحياة بسبب قوة الاصطدام.

وكانت الحافلة تقل الموظفين في الشركة، حيث أصيب أحدهم بجروح خطيرة على مستوى الساق اليسرى.

وعبرت إدارة الشركة عن تعازيها لأفراد عائلات الضحايا.