العثور على قائد عمليات البحرية الأميركية في الشرق الأوسط جثة هامدة في البحرين

أعلن الجيش الأميركي العثور على قائد عمليات البحرية الأميركية في الشرق الأوسط نائب الأدميرال سكوت ستيرني، جثة هامدة في مقر إقامته في البحرين، أمس السبت، مؤكداً استبعاد أي شبهة جنائية حول موته.

وقال جون ريتشاردسون رئيس العمليات البحرية الأميركية في بيان له إنّ “هذه أنباء مدمّرة لعائلة ستيرني وللأسطول الخامس وللبحرية بأكملها”.

وأكد المتحدث عدم وجود أي شبهة جنائية حول مقتل ستيرني، مشيراً إلى أنّ دائرة التحقيقات الجنائية في البحرية الأميركية ووزارة الداخلية البحرينية تتعاونان في التحقيق.

وبانتظار تعيين خلف لستيرني تم تكليف نائب قائد الأسطول الخامس مساعد نائب الأدميرال بول شليز تولي مهام الضابط الراحل مؤقتاً.

وكان ستيرني قد تولّى في ماي الماضي مهامه قائداً لكل من القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية – التي تشمل الأسطول الخامس – والقوات البحرية المشتركة في الشرق الأوسط .