“دونور” يفتح أبوابه مجددا للوداد من أجل احتضان “كلاسيكو” البطولة

بعد أن رفضت عدد من الأندية، آخرها الراسينغ البيضاوي، استقبال مباراة فريق الوداد البيضاوي والجيش الملكي، بأرضية ملعب “الأب جيغو”، توصلت إدارة النادي الأحمر إلى اتفاق نهائي يحدد مكان وزمان إقامة هذا النزال، في إطار الجولة 11 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

وعلم “اليوم24” من مصدر موثوق، مقرب من الفريق العسكري، أن هذا الأخير تم إخباره من قبل النادي الأحمر، بأن مباراة الفريقات القادمة ستقام على أرضية ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، يوم الأحد القادم على الساعة الخامسة عشية.

وكانت لجنة البرمجة، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد برمجت هذا الموعد دون تحديد مكان ولا موعد إجراءه، بالنظر إلى إغلاق ملعب “دونور” في وجه أندية البيضاء لإخضاعه للإصلاحات.

ويسعى الفريق الأحمر، إلى مواصلة استفاقته الأخيرة في البطولة الاحترافية، بينما يرغب الفريق العسكري في جعل مباراة “الكلاسيكو” محطة للإقلاع من جديد والتخلص من النتائج السلبية التي أدخل الفريق في دوامة الشك، وخلقتأزمة داخلية حقيقية.