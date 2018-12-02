يافا: المتابعة والإسلامية تُنظمان مشروعا لتنظيف وصيانة مقبرة طاسو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني بالتعاون مع الهيئة الإسلامية المنتخبة في مدينة يافا، عن تنظيم مشروع كبير يهدف لتنظيف وصيانة مقبرة طاسو الإسلامية في مدينة يافا.
وسيُقام المشروع يوم السبت الموافق 15.12.2018، حيث سيكون التجمّع والانطلاق في أرض المقبرة في تمام الساعة 8.30 صباحا.
ودعت الهيئة الإسلامية المنتخبة في يافا ولجنة إكرام الميت، الأهالي، إلى المشاركة والمساهمة في إنجاح المشروع الذي يهدف للحفاظ على المقبرة وصيانتها.
يذكر أن السلطات الإسرائيلية وشركة استثمار يهودية خططت، مؤخرا، للاستيلاء على مقبرة طاسو، وذلك بادعاء أن لها أملاكا في المقبرة بموجب صفقة أبرمتها مع ما يسمى "لجان أمناء للوقف الإسلامي" التي عُينت من قبل وزارة المالية الإسرائيلية في العام 1973، وبموجب ما يسمى "قانون أملاك الغائبين".
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