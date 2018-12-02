ريال مدريد يريد تدعيم صفوفه من آرسنال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن ريال مدريد الإسباني يريد إبرام صفقة من آرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير المقبل.

ونشرت صحيفة "ميرور" اليوم الأحد، أن لاعب وسط فريق آرسنال، الويلزي آرون رامسي، قد ينتقل لصفوف فريق العاصمة الإسبانية خلال كانون الثاني/يناير المقبل لدعم وسط الملعب.

وأفاد التقرير بأن نادي بايرن ميونيخ الألماني يرغب أيضًا في ضم اللاعب لكن خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لكن عقد الويلزي سوف ينتهي بشكل نهائي خلال الشهر المقبل، لذلك سيكون حرا للانتقال لأي فريق، وهنا سيعمل ريال مدريد على خطف ابن الـ27 عامًا.

وكان مسؤولو "الجانرز" قد استشعروا رغبة اللاعب في الرحيل عن العاصمة البريطانية، بعدما رفض اللاعب الويلزي تمديد تعاقده مع النادي الذي ينتهي في حزيران/يونيو المقبل.

وحسب تقارير صحفية بريطانية، فإن آرون رامسي حاول ترك صفوف آرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن هذه الخطوة لم تتم، في ظل مغالاة النادي حول قيمته.

ووفقًا لتقارير صحفية بريطانية سابقة، فإن السبب وراء تلك الأزمة، هو رغبة نجم منتخب ويلز في الحصول على راتب يقدر بـ300 ألف جنيه إسترليني، مثلما يحصل لاعب الفريق الآخر، مسعود أوزيل، لكن إدارة النادي اعترضت على هذه الرغبة.

وارتبط ريال مدريد خلال الفترة الماضية بالتعاقد مع العديد من اللاعبين لدعم الفريق لما يعاني من نقص بعد رحيل اللاعب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف فريق يوفنتوس الإيطالي، لعل أبرزهم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي.

ولعب رامسي هذا الموسم 18 مباراة مع الفريق اللندني، سجل هدفين وصنع 4 آخرين، بواقع 907 دقيقة، لكن بشكل عام، لعب الويلزي 349 مباراة، سجل 61 هدفا وصنع مثلهم، واستطاع اللاعب الويلزي الفوز بخمسة بطولات مع الفريق اللندني منذ انضمامه، (3 نسخ للكأس، ونسختين من الدرع الخيري).

ونجح ريال مدريد في تحقيق فوز هام على فريق فالنسيا الذي حل ضيفًا عليه في ملعب "سانتياغو بيرنابيو" في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني "الليغا" في مباراة انتظر من خلالها رجال المدرب سانتياغو سولاري أن يتعافوا من الهزيمة القاسية التي تعرضوا لها أمام إيبار في الأسبوع الماضي.

هدفا المباراة سجلهما كل من لاعب خط وسط فالنسيا، واس، بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 7، ولوكاس فاسكيز في الدقيقة 38 إثر تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت بعض التقارير التي نشرت بشأن رغبة اللاعب الدولي الكرواتي لوكا مودريتش في الرحيل للدوري الإيطالي من بوابة نادي إنتر ميلان، الأمر الذي جعل إدارة الأبيض تؤمن وسط ملعبها لعدم حدوث أي مفاجآت، مما جعل أسماء كالإسبانيين داني سيبايوس وماركوس لورينتي يظهرا بشكل أساسي، كذلك أسماء آخرى ترتبط بالمجيئ للفريق خلال الفترة المقبلة.